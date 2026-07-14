За плоския данък – лично

Приблизително по това време преди 10 години взех решението да променя професионалия си път. Към онзи момент работех в известна българска аутсорсинг компания и получих предложение да заема сравнително висока мениджърска длъжност, но стигнах до извода, че корпоративното израстване не ме удовлетворява. И тогава, както и сега се надявах да променя света, и след дълъг размисъл реших, че пътят ми минава през комбинацията от информационни технологии и биотехнологии, която днес приемаме за напълно нормална, но през 2016 г. тепърва започваше да се налага.

Последваха близо две години без личен живот. При все че отказах по-високата длъжност, продължих да работя по над 40 часа седмично за компанията си, тъй като нямаше как да си позволя да остана без работа. В същото време прекарвах по 50-60 часа всяка седмица, учейки се да програмирам, защото твърдо вярвах, че това ще ме отведе към по-смислено и пълноценнно бъдеще.

Много от познатите ми обаче не бяха на същото мнение. За човек в самото начало на 30-те си години не изглеждаше правилно да има големи амбиции и още по-малко да пожертва свободното си време за тях. Живей си живота. Излизай. Наливай се до сутринта. Какво си се затворил по цял ден да се занимаваш с нещо, от което най-вероятно нищо няма да излезе?

Чест прави на повечето от хората с тези мнения, че с времето признаха, че са сгрешили. Жертвата ми (в известни кавички) ми позволи не само да правя нещо, което намирам за изключително смислено, но и да печеля достатъчно от него, за да не се притеснявам за това как ще изкарам месеца, да пестя и инвестирам, и в общи линии да съм дотолкова финансово независим, че за родните социалисти да минавам за класов враг.

Само че има и изключения. В последните седмици, когато темата за плоския и прогресивния данък съвсем без причина отново изскочи на дневен ред, видях двама познати да коментират как „богатите“ трябва да плащат повече на бедните, от които са „откраднали“ парите си. И двамата си живееха живота, докато аз се скъсвах от работа и учене, и смятах ден, в който съм го правил само по десет часа, за почивен. И двамата прекарваха по барове, кръчми и (тогава все още евтини) ресторанти почти всеки ден от седмицата. И двамата сменяха работа след работа, и в крайна сметка не постигнаха нищо.

Днес и двамата са обективно бедни и лишени от перспективи. А аз с изненада научих, че виновни за това са не собствените им избори, а хората като мен, чийто успех (в сравнително големи кавички) е стъпил на техния труд (в огромни кавички) и които в резултат на това са задължени да им помагат.

Струва ми се, че това е основното, което характеризира огромното мнозинство привърженици на данъчното преразпределение, социалната „справедливост“ и задължението на добре платените IT-та от жълтите павета да се погрижат за отрудения човек. Разбира се, не всеки социалист е завистливец – мнозина са млади, глупави и достатъчно идеалистично настроени, за да не разбират колко дълбоко неморална в крайна сметка е философията им. Но всеки мързелив и завистлив човек неминуемо се превръща в социалист. Всеки от онези, които са се провалили в резултат на собствените си решения, рано или късно стига до извода, че е отговорност на успелите да му осигурят с нищо незаслужен уютен живот.

Затова днес няма да ти говоря за аргументите в подкрепа на плоския данък – правил съм го преди и мнението ми общо-взето не се е променило. Ще ти кажа обаче, че намирам възгледите, че обществото трябва да наказва тези, успели с честен труд, и да помага на онези, които берат плодовете на собствения си мързел, не просто за погрешни, но и за дълбоко несправедливи.

Има естествено хора, чието тежко положение е резултат от независещи от тях обстоятелства – физически и когнитивни увреждания, болести, престъпления и природни бедствия – и за които вярвам, че имаме задължението да се погрижим. Но това може преспокойно да се случи, ако успеем да постигнем две неща. На първо място трябва да озаптим огромните разхищения и корупцията в държавната администрация и сред политическия елит на България – същите групи, които впрочем биха били най-облагодетелствани от следващото повишаване на държавните приходи. На второ, трябва да стимулираме благотворителността, която дори днес често постига по-добри резултати и от най-добронамерените правителствени програми.

Мнозина от нас са чели приказката за щуреца и мравката като деца и са се възмущавали на мързеливия щурец, който отказва да се потруди за бъдещето си, а когато то неминуемо настъпва, започва да се моли на работливата мравка да сподели с него храната си. Ако беше станал социалист обаче щурецът неминуемо щеше да се възползва от първичните импулси в животинското царство, да организира коалиция, да обяви мравките за кръвопийци, смучещи от труда на всички останали, и да ограби резултатите от упоритата им работа. Подобна софистика няма да промени естеството на баснята, но би отразила по-точно начина, по който днес много хора с леви възгледи си представят социалната справедливост.

П.П. Илюстрацията към този текст е генерирана с изкуствен интелект.