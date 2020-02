Star Trek: Picard

Отношението ми към отделните итерации на Star Trek може да се опише с няколко думи: доста харесвам предимно интелигентните истории в сериалите допреди преждевременното спиране на Enterprise, не мога да понасям безмозъчните дъвки, които Джей Джей Ейбрамс и компания ни поднесоха с филмите от 2009 г., както и плитката пропаганда в Discovery, и като цяло съм умерен фен на дългата поредица филми отпреди ерата Ейбрамс (и огромен почитател в частност на First Contact).

От моя гледна точка, Star Trek е великолепна научна фантастика, когато разглежда интересни идеи, каращи зрителя да се позамисли, дори ако ефектите могат да предизвикат единствено смях у презадоволения модерен консуматор, а бойните сцени – о, ужас – или хич ги няма, или са хореографирани така, че преждеспоменатия смях да заседне в гърлото ти, докато опулено се чудиш защо за Бога този гущер биe капитан Кърк на забавен кадър. В модерния си вид, за нещастие, поредицата бяга от интелигентния, балансиран прочит на заплетени теми, заменяйки го с наивен екшън, политическа пристрастност, която е очевидна от километри разстояние, и в крайна сметка истории, които лично на мен не са ми особено интересни.

Когато за първи път научих, че се подготвя сериал, посветен на Жан Люк Пикард (капитан на Enterprise от епохата на Star Trek: The Next Generation, в чиято роля се превъплъщава сър Патрик Стюарт), огромната ми надежда беше, че той ще се завърне към онова, което прави тази поредица велика. Пет епизода след старта на Star Trek: Picard съм със смесени чувства.

От една страна, сериалът успява да поддържа интереса ми, макар и да ми е трудно да възприема заплетения му детективски сюжет като уместен за тази вселена. Патрик Стюарт е великолепен, а Жан Люк Пикард не изневерява на принципите, които го превърнаха в комплексен герой още преди близо три десетилетия. Философията зад действията му, както и тези на всички останали персонажи около него, дава възможност за размисъл, макар и балансираният подход и тук да е изоставен, и да е напълно ясно чия позиция авторите смятат за правила.

От друга страна, Star Trek: Picard страда от всеки проблем на съвременната телевизия. Красивата утопична представа за бъдещето на Джийн Родънбери (създателя на поредицата) е заместена от поредната до болка позната антиутопия. И Федерацията, и човешката раса изглежда са направили огромен скок назад в еволюцията си само за петнайсетина години, изминали от края на The Next Generation. Героите се мъчат да говорят като тийнове от 2019 г. – нещо, което Star Trek като фантастика, базирана в далечното бъдеще, винаги е избягвал. За първи път в дългата история на поредицата се псува на екран, а бруталната кървава сцена от началото на епизод 5 е като извадена от Saw.

Жените, разбира се, са силни, независими и на практика неспособни да грешат. Мъжете са грешни, не могат да контролират емоциите си, и често биват поставяни на мястото си от по-компетентните представителки на нежния пол. (За пет епизода, Пикард, който би трябвало да е нещо като жива легенда във Федерацията и лично е отговорен за спасяването ѝ поне на няколко пъти, беше овикван от жените около него вече и аз не знам колко пъти и веднъж не направи нещо различно от това да се извинява, при все че в общия случай правото беше на негова страна.)

При все това, моето лично отношение към Star Trek: Picard все още е по-скоро на кантар. Почти сигурен съм, че този сериал няма да достигне нивото на някои от предшествениците си, но от друга страна поне за сега е огромна крачка напред от абсолютното дъно, което представляваше Discovery. Ще продължа да следя поредицата с надеждата, че по-нататъшното ѝ развитие ще оправдае вече по-плахите ми очаквания. Кой знае – когато след още пет епизода стигнем до края на този сезон, може да се окаже, че е имало смисъл.