Невидимата рEVолюция

Един Facebook статус от 26 август 2022 г. ми припомни колко погрешно е масовото мнение за развитието на електромобилната индустрия. В него авторът – популярен български „анализатор“ и „инвеститор“ – цитира преведена в Капитал статия от The Economist със заглавие „Може ли бумът на електрическите коли да приключи, преди да е започнал“, която поставя под въпрос развитието на бъдещия капацитет за съхранение, необходим за мащабния ръст в продажбите на електромобили до края на десетилетието.

За анализатора, чието има няма да спомена, въпросите на The Economist имат напълно недвусмислен отговор. Пълният текст на статуса му гласи:

Заглавието уж е въпрос, но накрая няма въпросителна… защото отговорът е ясен: Да, бумът на електромобилите ще приключи! Статията е добра, макар че може още доста да се добави в подкрепа на тезата.

Разбира се, онези от читателите ми, които знаят за кого говоря, биха имали сериозни основания да игнорират мнението му. Това не е първият, нито ще бъде последният случай, в който авторът на статуса греши катастрофално на тема електрическа мобилност.

През август 2022 година на планетата са продадени приблизително 848 хиляди електромобила (от които около 622 хиляди чисти електрически автомобила – BEV – и 226 хиляди хибрида – PHEV). В последния месец, за който имаме (предварителни) данни – юни 2026 г. – продажбите са над 2 милиона или с близо 140 процента повече. Още по-очевидна става разликата, сравнявайки третото тримесечие на 2022 г. с неговите малко под 2.7 милиона продажби и второто тримесечие на 2026 г., когато те са 5.5 милиона, или цялата 2022 г. – около 10.5 милиона продадени електромобила – с първата половина на настоящата година и нейните над 9 и половина милиона.

Да предвиждат края на електрическите автомобили обаче не е запазена територия само на посредствени анализатори с дългогодишна история на грешни прогнози. От години насам същото се случва в медиите, включително някои от най-добрите такива в България и по света. При това те правят три типа грешки: 1./ бъркат забавянето в една или друга държава или регион – например Германия, САЩ или Китай – със световната тенденция, която продължава да бъде на бърз растеж; 2./ регистрират всеки месец на по-слаби от очакваните продажби, но игнорират дългите периоди, в които те растат изпреварващо; и 3./ сравняват реалните продажби с прогнозите на няколко свръхоптимистно настроени анализатори, „показвайки“, че скоростта, с която електромобилите се налагат на пазара изостава от очакванията – докато в действителност консенсусното мнение от години системно подценява бъдещия ръст на електромобилите.

Резултатът е, че електрическата мобилност навлиза с бързи темпове почти навсякъде на планетата, но много хора не го знаят, защото както медиите, така и социалните мрежи, които консумират, им показват единствено истории за спад в търсенето, отлив на инвестиции и нарастващи колебания сред инвеститори и производители.

За да ти покажа колко погрешно е това, ще се върна с десетилетие и половина назад към зората на смартфоните. Между 2009 и 2015 г. продажбите на тази по онова време нова технология нарастват с приблизително 710 процента. Ако сравняваме ръста от първата половина на 2010 до първата половина на 2016 г., той е малко над 500 процента. Това изключително бързо развитие обаче бледнее пред скоростта, с която растат продажбите на електромобили между 2019 и 2025 (над 850 процента) или между първата половина на 2020 и първата половина на 2026 г. (над 870 процента).

Спомняш ли си имената на анализаторите и журналистите, които твърдяха, че бумът на смартфоните е напът да приключи и тази технология е лишена от бъдеще? Разбира се, че не.

Преди време в приятелския ми кръг се появи шегата, че моментът, в който стане напълно ясно, че електромобилите са спечели, ще настъпи, когато опонентите им започнат да твърдят, че от самото начало са смятали, че точно така ще стане. И знаеш ли какво? Миналият месец с изненада научихме, че популярният „анализатор“, който в продължение на десетилетие предричаше края на електромобилния бум, не само си е купил електрически автомобил, но и винаги е бил голям оптимист за бъдещето на технологията.

П.П. Илюстрацията към този текст е генерирана с изкуствен интелект.