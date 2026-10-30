Регресивна България

Тази седмица правителството на Румен Радев наруши закона поне два пъти. Първо на 26 октомври, ден след първия тур на президентските избори, в който Андрей Гюров изненадващо почти се изравни в подкрепата си със сочената за фаворит Илияна Йотова, премиерът призова избирателите да гласуват за Йотова чрез официалните канали на Министерския съвет: Правителствената информационна служба, Gov.bg и страницата му във Facebook.

Самият призив не е скандален. Като български гражданин и лидер на партията зад настоящия президент, господин Радев има право на мнение. Прибягването до инструментите на властта за споделянето му обаче е очеизбождащо нарушение на поне две разпоредби на Изборния кодекс – чл. 168, ал. 3, която забранява безплатното използване на „публичен административен ресурс“, и чл. 182, ал. 1, която не допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения и институции (забрана, впрочем демонстративно погазвана от кампанията на Илияна Йотова и по-рано).

На второ място премиерът обяви, че проектобюджетът ще бъде внесен след първи ноември в директно нарушение на чл. 79, ал. 4 от Закона за публичните финанси, където посоченият срок за това е 31 октомври. Очевидно е защо го направи. Ако проектът беше публикуван преди изборите, той щеше да закопае шансовете на Йотова да спечели.

На този фон обаче изглежда иронично, че в програмата си за управление правителството на Румен Радев се фокусира върху „възстановяването на държавността, върховенството на правото и доверието в институциите“, макар и не чак така иронично, както че формацията, стояща зад многобройните лъжи в кампанията на Илияна Йотова, до неотдавна говореше за „възстановяване на общественото доверие“.

Само преди няколко месеца Прогресивна България се представи пред избирателя като формация на бъдещето, която ще сложи край на мръсните политически игри и криминалните зависимости във властта. Искаше ми се да вярвам, че поне ще направи опит и – както знаят онези, които ме познават или следят в социалните мрежи – ѝ дадох шанса да ме спечели.

Днес е повече от очевидно, че управлението на Румен Радев е още от същото, но по-лошо. Затова и съм абсолютно убеден, че колкото и закони да наруши, колкото и лъжи да лансира в общественото пространство, колкото и успешно да се окопае в парламента, Министерския съвет и президентството, ако госпожа Йотова спечели в неделя, то няма да издържи особено дълго. Единственият въпрос пред нас е в каква степен ще опропасти българското развитие, преди да го свалим от власт.

П.П. Илюстрацията към този текст е генерирана с изкуствен интелект.