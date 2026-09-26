Прекалено видимата заплаха
В началото на септември 2026 г. мъж от Исперих уби двете си дъщери, след което се самоуби. От разследването научихме, че ден преди двойното убийство той е проиграл сериозна сума пари в казино в Разград и че е имал дълга история на хазартна зависимост. Тази разтърсваща трагедия обаче далеч не беше първата и няма да бъде последната, в която хазартът играе централна роля.
Ноември 2025 г. И този път двойно убийство, последвано от самоубийство в село Поповица, пловдивско. Извършителят е 82-годишен мъж, който застрелва внука си, вероятно заради страхове, че последният ще продаде къщата му заради зависимостта си. След това бившият военен отнема живота на жена си и се самоубива.
Октомври 2022 г. 61-годишна жена е убита в дома си в село Славяново. Убиецът използва 15-те хиляди лева, които е откраднал, за хазарт.
Януари 2019 г. 80-годишен мъж е убит при грабеж в дома си в Белослав, а убийците му проиграват откраднатите пари.
През април 2013 г. е отнет животът на 47-годишна жена в Разград. Убиецът е затънал в хазартни дългове и иска от жертвата заем, който тя отказва да му даде. След като извършва престъплението, той залага златните ѝ накити в опит да се разплати с кредиторите си.
Тези и много други примери за най-тежкото престъпление са само върхът на айсберга. Хазартно зависимите извършват кражби и грабежи, присвояват служебни средства и се въвличат в документални измами с единствената цел да покрият загубите си. Някои приключват в затвора, други остават на улицата, а трети в крайна сметка се самоубиват.
Дори „леките“ случаи често водят до професионални, лични, психологически и в крайна сметка здравословни проблеми. Казиното винаги печели. Губят не само зависимите и жертвите на престъпленията, които извършват, но и всички български граждани.
Решения има. Докато пиша този текст, в парламента са предложени за обсъждане няколко законопроекта за ограничаване на хазарта, а правителството се обяви за пълна забрана на рекламата и по-строг контрол. Ако това се приеме и всички вратички бъдат премахнати, то ще бъде добра първа стъпка.
В крайна сметка обаче нито една забрана няма да бъде напълно ефективна, ако обществото не осъзнае, че хазартът е раково заболяване, разяждащо тъканта му. Стигматизирането на онези (псевдо) знаменитости, които с готовност се продават на хазартните компании вероятно ще допринесе за ограничаване на заболяването много повече от всяка формална забрана за реклама. Подкрепата за зависимите – у дома, на работа или сред приятели – би могла да ги спре, преди да извършат престъпление или да съсипят живота си. Но най-вече имаме нужда да научим себе си и децата си, че бързото забогатяване е измама и че пътят към успеха започва с упорит труд, а не с правилно наредили се звезди.
П.П. Илюстрацията към този текст е генерирана с изкуствен интелект.
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